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Своп «По щучьему веленью»

Творческая мастерская «Топь», Угрешская улица, 2с53

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Фестивали

Про событие

Тематический своп по русским народным сказкам, на котором ты сможешь стать сказочным героем. Нарядиться в кафтан или сарафан, вспомнить бабушкины предания, Кощея, Алёнушку и зверя лесного. Что ещё ждёт тебя? — Сказочный своп. Лён, шерсть, вышивка, кружева, домотканое, цветочные узоры и образы из любимых сказок — от Бабы Яги до Морозко. Здесь найдёшь всё, в чём захочется идти через лес да в избушку на курьих ножках. — Роспись на одежде. Если у тебя есть вещь, которую ты хотел бы украсить, на мастер-классе можно будет воплотить любые идеи. В мастерской есть трафареты с иллюстрациями народных сказок, кисти, краски по ткани. Можно будет нарисовать на рубашке лису-плутовку, на шоппере — Змея Горыныча или дымковскую птицу счастья. — Травяной уголок, в котором ты сможешь создать собственный травяной сбор в стеклянной баночке: дубовая кора, лист смородины, мята, зверобой. Есть дресс-код, но он по желанию: — Косоворотки, сарафаны, платки, — Венки, лоскутные юбки, рубахи, — Льняные вещи, — Образы из сказок. И, конечно, если захочешь, то можно принести вещи из дома, которые тебе больше не нужны, но пригодятся другим: одежда, обувь, украшения, ткани, книги, предметы для рукоделия и декора, растения, волшебные мелочи. Из угощений будут пирожки и компот. Количество мест ограничено, необходимо заранее записаться.

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