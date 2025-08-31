Выбор редакции
Сверхгалактический гипнотический музыкальный театр
Ольховская ул., 14, стр. 2
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты
Вечеринки
Про событие
Вечер с красноярскими бэндами «Хэппенинг» и «Мир-I». Сплав гаражного рок-н-ролла и психоделии, где карнавальное шоу встречается с интроспекцией, а магия – с иронией и шутовством. Два таких похожих и разных мира. Не пропусти. Местную поддержку и дополнительный угар обеспечат Orwell's Magazine, Вторые Брюки и Weird Apple. Вход: с репостом к себе на страницу или в личный тг-канал 400 руб https://vk.com/wall-232207213_2 Без репоста этой записи — 500 руб
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи