Третий этаж Центрального рынка на Маросейке (метро «Китай-город») превратится в пространство мистики и сверхъестественного. Гостей ждут встреча с братьями Винчестерами, астрологические прогнозы от Виктории Гиткис, иллюзионное шоу Ивана Шепелькова и иммерсивные перформансы. А для всех, кто придёт в костюме, приготовили бокал игристого в подарок.