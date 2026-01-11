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Сверхъестественное на Маросейке

Центральный рынок, улица Маросейка, 4/2с1

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Третий этаж Центрального рынка на Маросейке (метро «Китай-город») превратится в пространство мистики и сверхъестественного. Гостей ждут встреча с братьями Винчестерами, астрологические прогнозы от Виктории Гиткис, иллюзионное шоу Ивана Шепелькова и иммерсивные перформансы. А для всех, кто придёт в костюме, приготовили бокал игристого в подарок.

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