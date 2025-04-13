Sunwalter: Рок-Мюзикл
1-я Дубровская улица, 13Ас1
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от 1600₽ до 2500₽
Возраст 16+
Стендап
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Про событие
«Перестройка Вселенной» — первый в России научно-фантастический рок-мюзикл от команды Sunwalter в стиле Sci-Fi Metal при участии гостевых музыкантов. Исполнение роли Z'Aard'а — главного антагониста, возьмёт на себя Alex Blake, вокалист группы Deadheaven и Descaped.
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