«Перестройка Вселенной» — первый в России научно-фантастический рок-мюзикл от команды Sunwalter в стиле Sci-Fi Metal при участии гостевых музыкантов. Исполнение роли Z'Aard'а — главного антагониста, возьмёт на себя Alex Blake, вокалист группы Deadheaven и Descaped.