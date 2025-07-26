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Summer Rock Party

Инкогнито, Большая Семёновская улица, 11с1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Встречай музыкантов: ReПост Поэтический снаряд по постмодерну. Риффы как манифесты. Металл, вскормленный московским андеграундом. Альфа Омега Красногорский полиметалл. Валькирия на вокале. Драйв, ломающий стереотипы. Никаких полумер. Умер Мужик Панк-первобытность в чистом виде. 100 песен за репетицию. Звук, от которого бегут слабые. NUITERRA Музыка из разломов реальности. Ночь, звёздные вопросы, древние тени. Ваш билет — пропуск в параллель.

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