Встречай музыкантов: ReПост Поэтический снаряд по постмодерну. Риффы как манифесты. Металл, вскормленный московским андеграундом. Альфа Омега Красногорский полиметалл. Валькирия на вокале. Драйв, ломающий стереотипы. Никаких полумер. Умер Мужик Панк-первобытность в чистом виде. 100 песен за репетицию. Звук, от которого бегут слабые. NUITERRA Музыка из разломов реальности. Ночь, звёздные вопросы, древние тени. Ваш билет — пропуск в параллель.