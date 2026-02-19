Коллаб спектакля «Транспондер на фрилансе» Театра.doc и музыкальной формации ANDRE & GAVALDI. «Транспондер на фрилансе» — документальный спектакль о хрупком балансе между реальностью и мечтой в самом темном периоде жизни гитариста RHCP Джона Фрушанте. Музыкант-неудачник встречает двух друзей и предлагает создать им что-то крутое. Пока они разбираются, что же это может быть, им придется спеть, поговорить о Боге, встретиться с гитаристом группы Red Hot Chili Peppers Джоном Фрушанте и почти умереть, но понять, что такое настоящее призвание. ANDRE & GAVALDI — московские резиденты культового Oberwave, создатели серии ивентов и подкастов DiskoNoir. Обыгрывают контраст дарк диско и EBM. Селекция диджей-сета будет строиться на контрастах между гипнотической ритмикой и агрессивными индустриальными текстурами, между меланхоличной мелодикой и жёстким битом.