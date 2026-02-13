Прежде чем сдать лучше шутки в проект - комик уплотняет материал делая его смешнее и смешнее. Накануне съёмки - только лучшие шутки, которые пойдут в проект. Выступают опытные комики со Stand Up на ТНТ, Standup Club#1, Женский стендап, Прожарка на ТНТ4, Labelcom и др. популярных ТВ и YouTube проектов. Вход: по регистрации + донат