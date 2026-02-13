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Сценическое застолье «Джем-Тост»

Дом Культуры Исток, Большая Никитская улица, 60с1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 14+
Концерты
Необычное

Про событие

Это не просто концерт, а настоящее сценическое застолье: музыканты и зрители становятся одной компанией, где звучат джаз, этно, фламенко и фолк, а импровизации рождаются прямо на глазах. Тебя ждёт живое исполнение на инструментах и вокал, неожиданные дуэты и миксы стилей, тёплые истории от артистов и атмосфера домашнего уюта и праздника. На сцене выступят актриса, певица, художник Нана Татишвили. Певец, продюсер, популяризатор музыки Этно-Фьюжн Нарек Геворгян. Марина Коробко с зажигательным фламенко, Евгений Романов с русским фольклором и другие талантливые музыканты.

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