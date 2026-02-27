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Стонеръ движъ

CSBR Studio, Угрешская улица, 17с1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Клешня распахнётся, чтобы стиснуться под натиском Стонера, и в этом ей будут помогать Стон морей (г. Магадан) при участии Николая Савина и Rita Fevraleva, heXenblatt, Aether. Стон морей — проект из Магадана, пожелавший окунуться в новый мир риффов и звуков бескрайнего стоунера. Рамки поджанра до конца не определены, но заигрывания с фолк- и этно-составляющими уже обнажают верхушку айсберга. heXenblatt — всеми любимый жуЖЖЖащий проект, играющий стонер-, дум- и сладж-метал, снова раздаст стиля в легендарном гараже. Aether — это густой стонер-рок, где тяжеловесность сладжа сплетается с напором хард-рока, а из-под плотного звучания пробивается необузданная энергия прото-панка. Оплата на входе.

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