Два крутых комика из Пензы в рамках тура по России дадут концерт в топовом стендап-клубе Москвы. Тебя ждёт вечер искреннего юмора и живого общения — полтора часа шуток от искусных архитекторов смеха. Стоимость еды и напитков не входит в стоимость билетов.