Стендап Пенза
Садовая Черногрязская 22 с1
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от 599₽ до 899₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Два крутых комика из Пензы в рамках тура по России дадут концерт в топовом стендап-клубе Москвы. Тебя ждёт вечер искреннего юмора и живого общения — полтора часа шуток от искусных архитекторов смеха. Стоимость еды и напитков не входит в стоимость билетов.
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