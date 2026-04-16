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Стендап Пенза

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

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Завершение:

от 599₽ до 899₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Два крутых комика из Пензы в рамках тура по России дадут концерт в топовом стендап-клубе Москвы. Тебя ждёт вечер искреннего юмора и живого общения — полтора часа шуток от искусных архитекторов смеха. Стоимость еды и напитков не входит в стоимость билетов.

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