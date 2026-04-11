В эту субботу выступят звёзды комедии, опытные комики и комикессы с проектов: Стендап на ТНТ, Стендап Андерграунд, Стендап Клуб на Трубной, Женский стендап на ТНТ и других популярных шоу. В прошлые разы выступали: Динара Курбанова, Артем Винокур, Богдан Лисевский, Игорь Тарлецкий, Ян Зубков и другие популярные комики. Начало: в 20:00 (сбор с 19:30) Вход: по регистрации + любая сумма на входе