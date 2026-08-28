Мы привыкли, что всё должно быть готово — как готовая еда: быстро, удобно, без лишних движений. Работа, сообщения, планы — всё по кнопке, всё сразу. Но жизнь устроена иначе: в ней есть паузы, неловкости, недосказанность и те самые моменты, которые не разогреешь за минуту. Вечер «Готово!» — как раз про это. Приглашённые комики посмотрят на повседневную гонку, отношения, привычки и попытки сохранить себя в режиме 24/7 — просто, с теплотой и конечно же юмором. — стендап-комик, участник «Стендап Андеграунд» на СТС, шоу Stand Up на ТНТ и проектов Stand-Up Club #1. Спокойная и ироничная подача Женя помогает находить смешное в самых обычных ситуациях — в том числе в пищевых привычках и ежедневном выборе между домашней кухней и готовой едой. — стендап-комик и импровизатор, бывший участник «Сметана ТВ». Автор и ведущий собственных юмористических проектов «Рейтинг всего» и «Элементарно, Вася!», где стендап соединяется с импровизацией и игровыми форматами. Вася отличается нестандартным взглядом на привычные вещи, абсурдным юмором и сильной импровизацией — поэтому даже обычный контейнер с ужином может стать поводом для неожиданной комедийной истории. Одна из самых узнаваемых участниц шоу «Женский стендап» на ТНТ. В своих выступлениях Надя говорит о повседневной жизни, отношениях, одиночестве, семье и собственных переживаниях, превращая личные истории в самоироничную комедию. Её отличают мягкая, естественная подача и умение находить смешное в обычных и неловких жизненных ситуациях.