StandUp на закате
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
StandUp на закате! Что это? Высказывание в сторону жанра или название нового пятничного шоу в Клубе? Опытные комики проверят материал. Вход — покупка напитка в баре.
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