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StandUp на закате

Стендап клуб на Трубной
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

StandUp на закате! Что это? Высказывание в сторону жанра или название нового пятничного шоу в Клубе? Опытные комики проверят материал. Вход — покупка напитка в баре.

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