ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Стендап на английском

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

499₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В шоу принимают участие несколько опытных стендап-комиков со всего мира: из США, Европы, Азии, Африки и России (Stand Up in English show features 5 of the most experienced international stand-up comedians from USA/Europe/Asia/Africa/Russia). Состав комиков всегда разный (The line-up of comedians is always different). Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, разместят тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если ты пришел компанией, разместят рядом, не переживай (Entry tickets are not tied to a specific table or seat; we'll seat you on a first-come, first-served basis. It's also possible to share a table with other guests. If you're coming with a group, we'll seat you next to each other—don't worry). Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета. (The cost of food and drinks is paid separately and is not included in the ticket price).

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Импров Узбек
Импров Узбек

1000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Опытные комики с ТВ и Ютуб
Опытные комики с ТВ и Ютуб

от 599₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Чёрный стендап по-женски
Чёрный стендап по-женски
до

от 1190₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста