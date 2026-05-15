Возраст 18+
Стендап
Про событие
В шоу принимают участие несколько опытных стендап-комиков со всего мира: из США, Европы, Азии, Африки и России (Stand Up in English show features 5 of the most experienced international stand-up comedians from USA/Europe/Asia/Africa/Russia). Состав комиков всегда разный (The line-up of comedians is always different). Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, разместят тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если ты пришел компанией, разместят рядом, не переживай (Entry tickets are not tied to a specific table or seat; we'll seat you on a first-come, first-served basis. It's also possible to share a table with other guests. If you're coming with a group, we'll seat you next to each other—don't worry). Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета. (The cost of food and drinks is paid separately and is not included in the ticket price).
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