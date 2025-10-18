Вечеринка, где в распоряжении гостей будет весь аквапарк с работающими горками, банями, саунами и бассейнами. Кроме этого, на вечеринке тебя ждёт: — Две разноформатные сцены — главная сцена у бассейна с популярными летними хип-хоп треками, и 2К17 сцена, наполненная бэнгерами из прошлого десятилетия — Три бара, которые порадуют тои вкусовые рецепторы, и согреют в этот прохладный вечер — Лайв-перформансы от диджеев, которые не дадут тебе скучать — Специальные гости с яркими выступлениями и диджей сетами — Отдельная VIP-зона на втором этаже комплекса со столами и отдельным баром FC/DC