Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комики ТНТ, СТС, Lablecom, MediumQuality расскажут свои шутки, приколы и истории. Приходи отвлечься от повседневной суеты: - компанией коллег (ничего так не сплочает, как юмор) - в одиночку - оригинально провести свидание - отметить любой праздник (день Рождения, девичник, встречу)
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