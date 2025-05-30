StandUp в своём СтилЛе
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сборный StandUp-концерт, где опытные комики проверяют новый материал. Яркие подачи, топовые комики и смешные шутки, которые ты услышишь первым. Состав меняется, стиль остаётся. Состав: Димон Ткачев, Алина Проскура, Настя Чубарова, Женя Сидоров, Сержан Аманов, Салават Каньков. Ведущий: Паша Потёмкин. Сбор: 21:00.
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