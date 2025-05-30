Сборный StandUp-концерт, где опытные комики проверяют новый материал. Яркие подачи, топовые комики и смешные шутки, которые ты услышишь первым. Состав меняется, стиль остаётся. Состав: Димон Ткачев, Алина Проскура, Настя Чубарова, Женя Сидоров, Сержан Аманов, Салават Каньков. Ведущий: Паша Потёмкин. Сбор: 21:00.