Первый стендап-вечер 2026 года с комиками из известных шоу. На сцене — комики, которых ты мог видеть в Стендапе на ТНТ, Женском стендапе, Большом шоу, проектах Medium Quality и LABELCOM А вход — свободный. Приходи послушать новый материал, зарядиться смехом и атмосферой хорошей компании. Ведущий вечера Илья Стрелков — Open Mic VK 1, 2, 3 сезоны, Money Mic VK 1,2,3 сезоны, шоу Комьюнити и др. Количество мест ограничено.