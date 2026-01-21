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StandUp в Punk Fiction

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Первый стендап-вечер 2026 года с комиками из известных шоу. На сцене — комики, которых ты мог видеть в Стендапе на ТНТ, Женском стендапе, Большом шоу, проектах Medium Quality и LABELCOM А вход — свободный. Приходи послушать новый материал, зарядиться смехом и атмосферой хорошей компании. Ведущий вечера Илья Стрелков — Open Mic VK 1, 2, 3 сезоны, Money Mic VK 1,2,3 сезоны, шоу Комьюнити и др. Количество мест ограничено.

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