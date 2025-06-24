Комики выходят на сцену и шутят в течение одной минуты. Если зал считает, что шутка смешная, то в общий банк падает некая сумма денег. После выступления комик становится в конец «очереди», а к микрофону выходит следующий. Кто останется последним – получит возможность увеличить банк и забрать себе всё.