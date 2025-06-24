Выбор редакции
StandUp рулетка
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комики выходят на сцену и шутят в течение одной минуты. Если зал считает, что шутка смешная, то в общий банк падает некая сумма денег. После выступления комик становится в конец «очереди», а к микрофону выходит следующий. Кто останется последним – получит возможность увеличить банк и забрать себе всё.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи