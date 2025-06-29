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StandUp: проверка материала

г. Королёв, Рестобар «МёD», пр-т Космонавтов, 27Б

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Это лаборатория смеха! Новые комики выйдут на сцену с абсолютно новыми шутками, которые еще никто не слышал. Почему за хихик именно сюда? 1. Услышишь все шутки первым. Возможно, именно твой смех решит, какие шутки войдут в большие концерты, а какие – останутся только в стенах. 2. Насладишься освежающими коктейлями, вкусной кухней и зарядом адреналина от живого, непредсказуемого юмора. 3. Новый формат. Это не просто вечер, это эксперимент! Ведущий – харизматичный Никита Тихонов, который не даст скучать ни секунды! 4. Первые вечера с бесплатным входом были важным стартом – благодаря зрителям комики набрали обороты! Теперь ребята вышли на новый уровень.

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