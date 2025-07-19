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StandUp по-Женски на летней веранде

Крыша ресторана «Мазал Тов», Мясницкая улица, 13с11

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Популярное шоу в одном из самых красивых ресторанов Москвы в центре на Мясницкой улице. Летний формат отдыха позволит вам не только отдохнуть под монологи лучших комиков России, но и насладиться свежим бризом, сидя на крыше на летней веранде с прекрасным видом на Москву. В проекте участвуют медийные девушки комики со всей России, те, кого ты привык видеть по ТВ, в рилсах и шортсах, те, чьи шутки задают тренды в женском юморе. Это шоу понравится и мужчинам, и девушкам, ведь женский стендап более искренний и эмоциональный. Обрати внимание, что посадка за столы свободная. Если хочешь сидеть у сцены, то нужно приходить к началу запуска.

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