Популярное шоу в одном из самых красивых ресторанов Москвы в центре на Мясницкой улице. Летний формат отдыха позволит вам не только отдохнуть под монологи лучших комиков России, но и насладиться свежим бризом, сидя на крыше на летней веранде с прекрасным видом на Москву. В проекте участвуют медийные девушки комики со всей России, те, кого ты привык видеть по ТВ, в рилсах и шортсах, те, чьи шутки задают тренды в женском юморе. Это шоу понравится и мужчинам, и девушкам, ведь женский стендап более искренний и эмоциональный. Обрати внимание, что посадка за столы свободная. Если хочешь сидеть у сцены, то нужно приходить к началу запуска.