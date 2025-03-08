Возраст 18+
Стендап
Про событие
В проекте участвуют только лучшие девушки комики Москвы, те, кого ты смотришь по ТВ и Youtube. Девочки, собираемся на праздник и независимо шутим про всё и всех. Время сбора не менее, чем за 30 минут до начала программы.
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