ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

StandUp по-женски

Холодильный переулок, 3с2

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В проекте участвуют только лучшие девушки комики Москвы, те, кого ты смотришь по ТВ и Youtube. Девочки, собираемся на праздник и независимо шутим про всё и всех. Время сбора не менее, чем за 30 минут до начала программы.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Импров Узбек
Импров Узбек

1000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Опытные комики с ТВ и Ютуб
Опытные комики с ТВ и Ютуб

от 599₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Чёрный стендап по-женски
Чёрный стендап по-женски
до

от 1190₽

Комментарии

A
Anastasiiia
8 марта 2025, 05:08

Кто-нибудь хочет составить компанию ?)

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста