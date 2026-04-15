К микрофону выйдут опытные комики — участники проектов StandUp на ТНТ, Женский стендап на ТНТ, Comedy Battle и др. Возрастное ограничение 18+. При входе могут попросить предъявить документ, подтверждающий возраст. Входные билеты без выбора мест: тебя разместят в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом.