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Стендап от комиков с ТНТ

Давай Лама, Страстной бульвар, 8А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

К микрофону выйдут опытные комики — участники проектов StandUp на ТНТ, Женский стендап на ТНТ, Comedy Battle и др. Возрастное ограничение 18+. При входе могут попросить предъявить документ, подтверждающий возраст. Входные билеты без выбора мест: тебя разместят в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом.

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