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StandUp от комиков с ТНТ

Давай Лама, Страстной бульвар, 8А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

StandUp-концерт, где ты сможешь почувствовать то, что не передаёт телевизор — импровизацию комика, эмоции зрителей и особую атмосферу. Бонусом идёт яркое арт-пространство, располагающее к креативным фото, большой выбор напитков и возможность после стендапа остаться на дискотеку. Внимание, мероприятие строго 18+, при входе в клуб у тебя могут попросить предъявить документ, подтверждающий возраст. Входные билеты без выбора мест: тебя разместят в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом.

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