StandUp-концерт, где ты сможешь почувствовать то, что не передаёт телевизор — импровизацию комика, эмоции зрителей и особую атмосферу. Бонусом идёт яркое арт-пространство, располагающее к креативным фото, большой выбор напитков и возможность после стендапа остаться на дискотеку. Внимание, мероприятие строго 18+, при входе в клуб у тебя могут попросить предъявить документ, подтверждающий возраст. Входные билеты без выбора мест: тебя разместят в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом.