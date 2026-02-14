Отпразднуй день влюблённых в компании второй половинки на стендапе от топовых комиков с проверенными шутками в атмосферном пабе. Смех — лучший подарок любимому человеку. Перед тобой выступят Звезды комедии и опытные комики и комикессы с проектов: Stand Up на ТНТ, Open Mic VK, Standup Club#1, Женский стендап, Roast Battle и Labelcom. Вход: по регистрации + любая сумма на входе