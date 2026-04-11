В эту субботу перед тобой выступят звёзды комедии, опытные комики и комикессы с проектов: Стендап на ТНТ, Стендап Андерграунд, Стендап Клуб на Трубной, Женский стендап на ТНТ и других популярных шоу. В прошлые разы выступали: Вася Медведев, Богдан Лисевский, Настя Чубарова, Игорь Тарлецкий, Никита Дубровский и другие популярные комики. Вход: по регистрации + любая сумма на входе Начало: в 20:30 (сбор с 20:00)