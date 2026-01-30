Выступают опытные комики со Stand Up на ТНТ, Standup Club#1, Женский стендап, Прожарка на ТНТ4, Labelcom и др. популярных ТВ и YouTube проектов. Приходи и твой смех останется на видео с миллионами просмотров. Атмосфера съёмок, отличная кухня и лучший юмор — идеальный рецепт пятничного вечера.