StandUp Опытных комиков
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Выступают опытные комики со Stand Up на ТНТ, Standup Club#1, Женский стендап, Прожарка на ТНТ4, Labelcom и др. популярных ТВ и YouTube проектов. Приходи и твой смех останется на видео с миллионами просмотров. Атмосфера съёмок, отличная кухня и лучший юмор — идеальный рецепт вечера.
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