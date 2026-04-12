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Стендап Опытных Комиков

Crush, Садовая-Самотёчная улица, 13с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В эту субботу в аутентичном заведении выступят участники проектов: Стендап на ТНТ, Стендап Андерграунд, Стендап Клуб на Трубной, Женский стендап на ТНТ и других популярных шоу. В прошлые разы выступали: Вася Медведев, Богдан Лисевский, Настя Чубарова, Игорь Тарлецкий, Никита Дубровский и другие популярные комики. Начало: в 19:30 (сбор с 19:00) Вход: любая сумма + регистрация

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