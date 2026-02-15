Выступают опытные комики со Stand Up на ТНТ, Standup Club#1, Женский стендап, Прожарка на ТНТ4, Labelcom и др. популярных ТВ и YouTube проектов. Самые свежие и лучшие шутки в атмосфере заведения — то, что нужно в конце недели Вход: по регистрации