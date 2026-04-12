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Стендап от Опытных Комиков на Чистых Прудах

Небар, Мясницкая улица, 13с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В это воскресенье выступят опытные комики и звёзды комедии с проектов: Стендап на ТНТ, Стендап Андерграунд, Стендап Клуб на Трубной, Женский стендап на ТНТ и других популярных шоу. Комики рассказывают уже проверенные шутки, чтобы потом сдать их в проекты. В прошлые разы выступали: Динара Курбанова, Артем Винокур, Богдан Лисевский, Игорь Тарлецкий, Ян Зубков и другие популярные комики. Начало: в 19:00 (сбор с 18:30)

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