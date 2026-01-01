Возраст 18+
Стендап
Про событие
Вся Москва не спит, вся Москва ходит на стендап. Ночное стендап-шоу, где помимо большого лайнапа опытных комиков, есть одно интересное условие: ночная атмосфера. Это как собрать дом из подушек и одеял, забраться в него и слушать классную комедию.
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