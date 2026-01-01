Вся Москва не спит, вся Москва ходит на стендап. Ночное стендап-шоу, где помимо большого лайнапа опытных комиков, есть одно интересное условие: ночная атмосфера. Это как собрать дом из подушек и одеял, забраться в него и слушать классную комедию.