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Standup на Веранде в МосКальяне

МосКальян
улица Стромынка, 25с1

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

StandUp-вечер будет состоять из двух частей. Первая часть. Для тебя выступят опытные комики: - Борис Зелигер («Токсики» на канале Ильи Соболева, «Открытый микрофон» на ТНТ, сольные концерты на YouTube) - Алексей Кузнецов («Открытый микрофон» на ТНТ, Roast Battle Labelcom, «Битва за время») - Эд Дородний (StandUp на ТНТ, «Открытый микрофон» на ТНТ, Roast Battle Labelcom) Вторая часть вечера с 21:30 до 23:00 пройдёт под зажигательный диджей сет. Сбор гостей за пол часа до начала программы. Строго 18+ ( на входе потребуется показать паспорт) .

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