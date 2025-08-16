StandUp-вечер будет состоять из двух частей. Первая часть. Для тебя выступят опытные комики: - Борис Зелигер («Токсики» на канале Ильи Соболева, «Открытый микрофон» на ТНТ, сольные концерты на YouTube) - Алексей Кузнецов («Открытый микрофон» на ТНТ, Roast Battle Labelcom, «Битва за время») - Эд Дородний (StandUp на ТНТ, «Открытый микрофон» на ТНТ, Roast Battle Labelcom) Вторая часть вечера с 21:30 до 23:00 пройдёт под зажигательный диджей сет. Сбор гостей за пол часа до начала программы. Строго 18+ ( на входе потребуется показать паспорт) .