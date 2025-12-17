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Женский StandUp

Бульваръ, улица Воронцово Поле, 2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комики из StandUp на ТНТ, StandUp Клуб на Трубной, Labelcom и других шоу подарят тебе вечер смеха в уютной атмосфере. Выступают опытные комики с проектов: — StandUp на ТНТ — Женский стендап — Стендап Андерграунд — Женщины комики — Standup Club#1 — Roast Battle и Labelcom Вход: любая сумма + регистрация

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