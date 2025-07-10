Опытные комики со StandUp на ТНТ, Стендап Андерграунд, Standup Club#1, Женский стендап, Roast Battle и Labelcom рассказывают новые и лучшие шутки. У ребят выступали: Сергей Орлов, Дима Гаврилов, Дима Коваль, Богдан Лисевский, Лиза-Варвара Аранова и др. популярные комики. Вход по донатам, но тебе обязательно нужно зарегестрироваться. Мы, конечно, не нагнетаем, но вход без регистрации - 500 рублей.