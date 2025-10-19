Всё многообразие комедии на классическом «Лёгком микрофоне». Опытные комики, участники популярных телепроектов, а также фрешмены расскажут лучшие и новые шутки. Мероприятия Lite StandUp — это атмосферные стендап-концерты в московских барах и ресторанах. Состав комиков всегда разный и является сюрпризом для гостей. Рассадка гостей осуществляется администратором. Входные билеты не привязаны к определённому месту.