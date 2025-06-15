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StandUp: Лёгкий Микрофон

BurgerPlay, Нижняя Сыромятническая улица, 10с11

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Всё многообразие комедии на классическом «Лёгком микрофоне» от LiteStandUp. Опытные андеграундные комики, участники популярных телепроектов, а также фрешмены расскажут свои лучшие и новые шутки. Состав микрофона секретный и является сюрпризом для гостей.

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