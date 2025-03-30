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StandUp концерт в баре Nudles

Столешников переулок, 8

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1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

StandUp-концерт от крутых комиков с ТВ проектов. Кто будет: — Артур Гафаров (StandUp ТНТ) — Ульяна Красильникова (Женский StandUp ТНТ) — Егор Константинов (Открытый микрофон ТНТ) Получай приятность — промокод для кавровчанов «кавер20» на скидку 20%.

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