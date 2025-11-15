Возраст 18+
Стендап
Про событие
В Железнодорожный приезжают самые остроумные и яркие московские комики! Тебя ждёт вечер настоящего юмора без купюр: живые наблюдения, искромётные шутки и много импровизации. На сцене выступят резиденты столичных стендап-клубов, участники популярных интернет-шоу и фестивалей.
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