В Железнодорожный приезжают самые остроумные и яркие московские комики! Тебя ждёт вечер настоящего юмора без купюр: живые наблюдения, искромётные шутки и много импровизации. На сцене выступят резиденты столичных стендап-клубов, участники популярных интернет-шоу и фестивалей.