Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ведущий шоу «Лексикон», участник проекта «Lite StandUp», финалист «Сет-лист VK». Стендап-комик из заполярного города Воркута, который точно растопит твоё сердце. Съёмка StandUp концерта Ивана Гаркушко "100% Natural", который поразил всю страну.
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