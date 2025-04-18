Ведущий шоу «Лексикон», участник проекта «Lite StandUp», финалист «Сет-лист VK». Стендап-комик из заполярного города Воркута, который точно растопит твоё сердце. Съёмка StandUp концерта Ивана Гаркушко "100% Natural", который поразил всю страну.