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StandUp Концерт

улица Барышевская Роща, 20

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Провожай март в компании опытных комиков! Будет вкусно и смешно! Для тебя выступят: - Руслан Шамухаметов (StandUp Открытый микрофон ТНТ, Камеди Баттл ТНТ) - Макс Баранов (Лига городов ТНТ, Стендап рулетка ТНТ, Стендап Фест ТНТ) - Тёма Коваль (StandUp Минск) Ведущий вечера: - Глеб Синьковский (Стендап рулетка ТНТ, Большое Шоу, Open mic ВК и Money Mic ВК 1 и 2 сезон) Бронь мест по номеру телефона.

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