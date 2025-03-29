Провожай март в компании опытных комиков! Будет вкусно и смешно! Для тебя выступят: - Руслан Шамухаметов (StandUp Открытый микрофон ТНТ, Камеди Баттл ТНТ) - Макс Баранов (Лига городов ТНТ, Стендап рулетка ТНТ, Стендап Фест ТНТ) - Тёма Коваль (StandUp Минск) Ведущий вечера: - Глеб Синьковский (Стендап рулетка ТНТ, Большое Шоу, Open mic ВК и Money Mic ВК 1 и 2 сезон) Бронь мест по номеру телефона.