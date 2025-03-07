Уже в эту предпраздничную пятницу опытные комики выступят для тебя со своими лучшими шутками! Для тебя выступят: - Ира Егерева - Стендап за 60 секунд StandUp Club - Абай Мухамбеткалиев - StandUp Казахстан, Алма-Ата Централ, StandUp Уральск - Богдан Кузнецов - Финалист Всероссийской лиги юмора, полуфиналист стендап лиги, проект «Поколения» Ведущий вечера - Саша Каламбет (Открытый микрофон на ТНТ) Бронь столиков по номеру телефона.