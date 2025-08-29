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StandUp: Иван Гаркушко, Борис Зелигер

Моряк и Чайка, улица Покровка, 16

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Завершение:

от 900₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Участники популярных ТВ-шоу и Интернет-проектов выступят со своими новыми шутками. Приходи на проверочный концерт Ивана Гаркушко и ЭБориса Зелигера. Вечер пройдёт в уютном баре в центре Москвы. Гости шоу могут насладиться фирменными коктейлями, закусками и блюдами. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно. В меню есть широкий ассортимент блюд и напитков.

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