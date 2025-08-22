Участники популярных ТВ-шоу и Интернет-проектов выступят со своими новыми шутками. Приходи на проверочный концерт Ивана Гаркушко и Эда Дороднего. Вечер пройдёт в уютном баре в центре Москвы. Гости шоу могут насладиться фирменными коктейлями, закусками и блюдами. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно. В меню есть широкий ассортимент блюд и напитков.