Возраст 18+
Стендап
Про событие
Участники популярных ТВ-шоу и Интернет-проектов выступят со своими новыми шутками. Приходи на проверочный концерт Ивана Гаркушко и Эда Дороднего. Вечер пройдёт в уютном баре в центре Москвы. Гости шоу могут насладиться фирменными коктейлями, закусками и блюдами. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно. В меню есть широкий ассортимент блюд и напитков.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи