Собирают тех, кто любит живой юмор, умные шутки и атмосферу, в которой хочется смеяться даже на вдохе. На сцене — комики с опытом, подачей и тем самым настроением «сейчас будет жарко». Будет честно, дерзко, по делу — без лишней воды и без попыток понравиться всем сразу.