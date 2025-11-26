Возраст 18+
Стендап
Про событие
Собирают тех, кто любит живой юмор, умные шутки и атмосферу, в которой хочется смеяться даже на вдохе. На сцене — комики с опытом, подачей и тем самым настроением «сейчас будет жарко». Будет честно, дерзко, по делу — без лишней воды и без попыток понравиться всем сразу.
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