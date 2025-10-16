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StandUp

«Жажда», Трёхсвятительский переулок, 2/1с8

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Для тебя выступят опытные комики, которых можно было видеть в Стендапе на ТНТ, Женском стендапе, Проектах Medium Quality и LABELCOM. Комики расскажут самые свежие и уже проверенные шутки. Ведущий вечера — Глеб Синьковский (Стендап рулетка ТНТ, Большое Шоу, Open mic ВК и Money Mic ВК 1 и 2 сезон, ведущий Секретных материалов) Бонус для всех гостей — бесплатная настойка! Начало в 20:00, сбор гостей с 19:30. Вход свободный, но не забудь сделать бронь по кнопке «пройти регистрацию».

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