Для тебя выступят опытные комики, которых можно было видеть в Стендапе на ТНТ, Женском стендапе, Проектах Medium Quality и LABELCOM. Комики расскажут самые свежие и уже проверенные шутки. Ведущий вечера — Глеб Синьковский (Стендап рулетка ТНТ, Большое Шоу, Open mic ВК и Money Mic ВК 1 и 2 сезон, ведущий Секретных материалов) Бонус для всех гостей — бесплатная настойка! Начало в 20:00, сбор гостей с 19:30. Вход свободный, но не забудь сделать бронь по кнопке «пройти регистрацию».