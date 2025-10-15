Для тебя выступят опытные комики, которых можно было видеть в Стендапе на ТНТ, Женском стендапе, Проектах Medium Quality и LABELCOM. Комики расскажут самые свежие и уже проверенные шутки. Ведущий вечера — Иван Ходосок (Стендап 7 секунд, Камеди Баттл ТНТ и другие проекты) Начало в 20:00, сбор гостей с 19:30 Вход свободный, но не забудь сделать бронь по кнопке «пройти регистрацию». Мероприятие 18+. Не забудь взять с собой документы.