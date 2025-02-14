ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Stand Up Шоу «Love Is»

Осенний Лис, Мажоров пер., 5, стр. 3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

4 комикессы с разными историями ответят на твои вопросы! Лена Кларк - популярна у мужчин, мамы которых младше неё. Дарья Шуклецова - бывшая бывшего Ольги Бузовой. Алия Абдирова - лишила парня девственности, парень-блогер, под видео которого, больше 17 млн просмотров. Анна-Мира Фэй - общий бывший с парнем. У него он друг, а у неё муж.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Импров Узбек
Импров Узбек

1000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Опытные комики с ТВ и Ютуб
Опытные комики с ТВ и Ютуб

от 599₽

Женский стендап
Женский стендап

от 1100₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста