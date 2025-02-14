4 комикессы с разными историями ответят на твои вопросы! Лена Кларк - популярна у мужчин, мамы которых младше неё. Дарья Шуклецова - бывшая бывшего Ольги Бузовой. Алия Абдирова - лишила парня девственности, парень-блогер, под видео которого, больше 17 млн просмотров. Анна-Мира Фэй - общий бывший с парнем. У него он друг, а у неё муж.