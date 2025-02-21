Для теюя выступят комики разной опытности и медийности, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Комики расскажут самые свежие и уже проверенные шутки. Ведущий вечера -Сергей Догаев (Шоу истории Stand-Up Club,Очень слабый микрофон, Шоу «Споры», Стендап за 60 секунд)