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Stand Up. Проверка опытных

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Проверка материала от опытных комиков. Для тебя выступят опытные комики, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Они расскажут самые свежие и уже проверенные шутки. Вход: свободный Бронь по ссылке.

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